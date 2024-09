Ohne Neuzugang in der Startsieben legten die Leipziger zwar den etwas besseren Start hin, dennoch blieb das Niveau in den ersten 15 Minuten übersichtlich. Beiden Teams war anzumerken, dass es das Auftaktspiel war und die Mechanismen so früh in der Spielzeit noch nicht alle greifen. Ab Mitte der ersten Halbzeit nahm das Tempo auf beiden Seiten und damit auch die Attraktivität des Spiels deutlich zu. Bei den Leipzigern zahlte sich zudem ein Torhüterwechsel aus. Der für Domenico Ebner eingewechselte norwegische Olympia-Teilnehmer Kristian Saeveras fand sofort ins Spiel und verhalf den Gastgebern bis zur Pause zu einer Drei-Tore-Führung.