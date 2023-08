Raus in der ersten Runde: Endstation für Aue im DHB-Pokal

Staffan Peter überwindet Bietigheims Torhüter Filip Baranasic per Siebenmeter. Der Rechtsaußen war auch Aues bester Werfer mit acht Toren.

Staffan Peter überwindet Bietigheims Torhüter Filip Baranasic per Siebenmeter. Der Rechtsaußen war auch Aues bester Werfer mit acht Toren. Bildrechte: Frank Kruczynski

Aus und vorbei. Für den EHV Aue ist bereits nach der ersten Runde im DHB-Pokal Schluss. Die Mannschaft von Trainer Stephan Just verlor am Sonnabend (26. August) in der heimischen Erzgebirgshalle Lößnitz gegen Ligakonkurrent SG Bietigheim mit 30:33.