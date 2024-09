Dass Wiegert angesichts der enormen Terminhatz im Handball überhaupt noch weiß, wo unten und oben ist, ist erstaunlich. Die Partie am Dienstag (19 Uhr im SPIO-Audiolivestream und Ticker) bedeutet für den deutschen Doublesieger bereits das neunte (!) Pflichtspiel der noch jungen Saison. Seit dem Liga-Start am 7. September standen die Grün-Roten im Schnitt alle 66,6 Stunden auf dem Feld. Zu den jeweils drei Spielen in Bundesliga und Champions League gesellt sich nun der dritte Auftritt in der Wüste bei Kairo.



Von Protesten über das überbordende Programm, die kurz vor der Saison mal wieder hochgekocht waren und die Schlagzeilen bestimmten, ist dieser Tage nichts zu vernehmen. Ziemlich geräuschlos siegen sich die Magdeburger durch das Turnier, bei dem Gegner wie die California Eagles oder Al Khaleej bessere Trainingspartner darstellen. Geräuschlos womöglich auch deshalb, weil es in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt, die noch keinen Namen trägt und rund 50 Kilometer entfernt von Kairo liegt, neben einem netten Titel für den Briefkopf vor allem um eine Menge Geld geht.