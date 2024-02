Bedauern beim SV Union Halle-Neustadt. Wie der Handball-Bundesligist bekannt gab, wird Leistungsträgerin und Publikumsliebling Lotta Woch zum Saisonende die Wildcats verlassen. Ob die 27-jährige Rückraumspielerin ihre Handballkarriere beendet, ist noch offen. Sicher ist aber, dass es die in Eckernförde geborene Sportlerin zurück in ihre Heimat zieht.

"Für mich waren die zwei Jahre voll mit wunderschönen Momenten, für die ich sehr dankbar bin. Ich konnte Siege feiern, durfte vor großen Kulissen spielen, liebe wertvolle Freunde finden und meinen Traum leben, 1. Liga zu spielen. Dennoch freue ich mich jetzt wieder in meine Heimat zurückzukehren, werde mich aber immer gerne an diese Zeit und an die Stadt Halle zurückerinnern", sagte Woch mit etwas Wehmut.