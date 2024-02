Heinevetter legte eine Bilderbuchkarriere hin. In der Jugend spielte er beim SV Empor Bad Langensalza und dem THC Erfurt-Bad Langensalza, bevor er bis 2005 bei Concordia Delitzsch aktiv war. Mit den Sachsen feierte er den Bundesliga-Aufstieg. Es folgten die Stationen beim SC Magdeburg (2005 bis 2009), den Füchsen Berlin (2009 bis 2020) und der MT Melsungen (2020 bis 2022). Seit 2022 ist der TVB Stuttgart sein Arbeitgeber.



2006 hatte ihn der damalige Bundestrainer Heiner Brand erstmals in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft berufen. 17 Jahre später, am 8. Oktober 2023, durchbrach Heinevetter als erst vierter Akteur die 600-Spiele-Marke in der Handball-Bundesliga. Im Laufe seiner Karriere gewann er dreimal den EHF-Pokal, einmal den DHB-Pokal und holte mit der Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.