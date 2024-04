Bereits vor der Partie gab es die nächste Hiobsbotschaft für die Hallenserinnen zu vermelden. Außenspielerin Vanessa Dierks hatte sich am Donnerstag schwer verletzt und fällt bis auf Weiteres aus. Eine genaue Diagnose hängt von weiteren Untersuchungsergebnissen ab, teilte der Verein mit.

Ohne die verletzte Dierks startete die Mannschaft von Trainer Till Wiechers mit mehreren technischen Fehlern in die Partie und lag umgehend 0:3 hinten. Durch zwei Treffer von Helena Mikkelsen kamen die Hallenserinnen zumindest auf 3:5 (9.) heran, verloren dann aber gänzlich den Faden. Ein 0:7-Lauf und schließlich der Treffer von Antje Döll brachten nach 20 Minuten ein 4:14. Mit nur sechs Wildcats-Treffern und immer mehr Spielfreude entwickelnden Bietigheimerinnen ging es mit 6:19 in die Pause.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Saalestädterinnen etwas konzentrierter und defensiv stabiler. Durch Treffer von Cara Reuthal (5) und Helena Mikkelsen (4) hielten die Hallenserinnen den Abstand zunächst bei und konnten die zweite Hälfte ausgeglichener gestalten. Das 11:14 im zweiten Durchgang änderte schließlich aber nichts an der deutlichen 17:33-Pleite, die ihren Ursprung vor allem in der ersten Hälfte fand.

Das 17:33 bedeutet die achte Niederlage in Folge und weiterhin Abstiegskampf für die Wildcats. Der Trainer, Till Wiechers, bleibt in Halle-Neustadt jedoch unangefochten. „Nach jetzigem Stand würden wir mit Till auch in die zweite Liga gehen“ teilte der Präsident Bodo Meerheim vor der Partie über die vereinseigene Homepage mit. Ein klares Bekenntnis des Präsidiums, das dem 39-jährigen Handballtrainer trotz der anhaltenden Negativserie den Rücken stärkt.