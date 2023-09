Vor der Partie wurde Annika Lott geehrt. Die Thüringerin ist zur Spielerin der letzten HBF-Saison ausgewählt wurden und bekam eine Auszeichnung. Und im ersten Spiel der neuen Saison zeigte sie wieder ihre ganze Klasse. Alle ihre sechs Wurfversuche im ersten Durchgang saßen. Doch mit der Abwehr war Trainer Müller nicht zufrieden, nahm nach elf Minuten beim Stand von 6:6 eine Auszeit und zählte seine Spielerinnen an: Zu wenig Fouls, zu wenig Aggressivität.

Im zweiten Durchgang stellte der THC die Defensive um, verteidigte offensiver und zog davon. In der 36. Minute nahm Gästecoach Michael Biegler bereits seine zweite Auszeit nach der Pause, nachdem Lott mit ihrem siebten Treffer auf 20:12 erhöhte hatte. In der 42. sah Mariana Lopes dann auch noch die rote Karte auf Seiten des TSV, Nathalie Hendrikse brachte dazu ihre Farben mit neun Toren in Front.