Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in fremder Halle warten. Die Saalestädterinnen verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TuS Metzingen mit 26:31 (12:13) und fielen dadurch in der Tabelle hinter Metzingen auf den achten Platz zurück. Für die Hallenserinnen erzielten Edita Nukovic (5), Helena Mikkelsen (4) und Alexandra Lundström (4/3) die meisten Tore.