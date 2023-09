Der Aufsteiger aus Solingen bestimmte die Partie von Beginn an. In der 14. Minute ließen die Westsachsen einen Rückstand von drei Treffern zu (7:10) und kamen fortan nicht mehr ran. Fehlende Absprachen in der Defensive boten dem HSV große Lücken (8:14/19.). Sieben Treffer trennten die Mannschaften bereits zur Halbzeit (20:14).