Beide begannen vor allem in der Offensive spielstark und zeigten sich torhungrig, sodass nach den ersten 15 Minuten bereits 18 Tore gefallen und der THC in Front war. Die ersten 20 Minuten gehörten dabei vor allem Annika Lott. Die Rückraum-Spielerin antizipierte oft klug den Ball in der Verteidigung und war mit acht Treffern Dreh- und Angelpunkt des THC-Spiels.