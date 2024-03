Ehe sich die Gastgeber versahen, war der SCM bereits auf 4:0 (5.) enteilt. Weder stimmten über einen längeren Zeitraum die offensiven Abläufe noch kam Eisenach in sein ansonsten so aggressiv-unorthodoxes Defensivsystem. "Tut mir leid, ich spüre nichts von draußen. Das ist zu wenig", beschwerte sich ThSV-Trainer Misha Kaufmann über sein verhalten und viel zu respektvoll auftretendes Team in der ersten Auszeit (17./6:11). Die Gäste kombinierten sich derweil in einen Rausch. Bei Bennet Wiegerts erster Auszeit (25.) lag Magdeburg mit 18:10 vorn. Fast mit der Halbzeitsirene schraubte Gisli Kristjansson mit einem sehenswerten Dreher auf 22:13.