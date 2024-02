Der HC Elbflorenz (7.) hat dank einer überzeugenden Leistung einen Kantersieg gegen GWD Minden gefeiert. Die Mannschaft von Trainer André Haber setzte sich am Freitag (23.02.) auswärts mit 31:21 (13:10) gegen den Tabellenvorletzten durch. Das Ergebnis kam vor allem durch eine enorme Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu Stande. Zwar erwischte Minden zunächst den besseren Start und ging auch in Führung, doch dann setzte sich die höhere spielerische Qualität des HCE durch. Vor allem Oliver Seidler erwischte mit sieben Toren einen Parade-Abend. Für Minden trafen Danilo Radovic und Mats Korte je sechsmal.

Der Dessau-Roßlauer HV hat am Freitag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas bezwang in heimischer Halle den VfL Lübeck-Schwartau mit 32:29 (17:14) und kletterte dadurch in der Tabelle auf Platz 14 - mit jetzt vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Im Spiel am Freitag erwischten die Gäste den besseren Start und lagen die erste Viertelstunde meist in Führung. Doch dann kam der DRHV in Schwung und zog konsequent davon. Timo Loser mit sechs, David Misovych und Jakub Hrstka mit fünf Toren trafen für den DRHV am besten.