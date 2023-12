In der Hagener Ischelandhalle erwischte Aue zunächst einen guten Start in eine rasante Partie. Nach fünf Minuten führten die Erzgebirger dank eines Treffers von Moritz Schwock mit 3:2. Danach übernahmen die Hausherren allerdings zunehmend das Zepter, was den unzufriedenen Olafur Stefansson schon nach 13 Minuten zu einer ersten Auszeit bewegte. Der EHV-Coach forderte seine Spieler auf, um jeden Punkt zu kämpfen – doch punktete nach dem Timeout vor allem Hagen munter weiter. Zur Pause stand bereits eine 18:12-Führung für die Gastgeber, die zwei späte Treffer von Elias Gansau und Francisco Pereira zumindest noch bedingt auffedern konnten.

Nach dem Seitenwechsel kam Aue äußerst druckvoll aus der Kabine. Innerhalb von drei Minuten gelangen dem Stefansson-Team fünf Treffer, das in Windeseile auf 17:19 verkürzen konnte. Doch Hagen berappelte sich im Handumdrehen und stellte den alten Abstand innerhalb der nächsten sieben Minuten wieder her (25:19/40.). Im Anschluss kassierte Aues bester Werfer Elias Gansau, der am Ende auf acht Treffer kam, eine Zwei-Minuten-Strafe - und die Eintracht zog weiter davon. Zwar präsentierte sich der EHV in Halbzeit zwei insgesamt deutlich torgefährlicher, doch auch Hagen versenkte bis zum Endstand von 37:30 Ball um Ball im Auer Tor. Somit ging auch der fünfte Anlauf von Aue, unter Stefansson ein Spiel zu gewinnen, daneben.