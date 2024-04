Nach dem Wechsel zog Nettelstedt durch einen Vier-Tore-lauf auf 21:17 (40.) davon. Die Biber ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und legten ebenfalls eine Vier-Tore-Serie auf die Platte. Auch danach blieb es eine enge Kiste, wobei Dessau in der 52. Minute erstmals nach langer Zeit wieder in Führung ging (24:23), die jedoch schnell wieder ausgeglichen wurde. In der Crunchtime gelang es schließlich keinem der Teams den entscheidenden Siegtreffer zu setzen. Bester DRHV-Werfer war einmal mehr Timo Löser, der sieben Treffer markierte.