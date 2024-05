Schwacher ThSV Eisenach verliert in Hamburg

Die Gäste aus Eisenach, die schon das Hinspiel in eigener Halle (28:32) sowie das Achtelfinale im DHB-Pokal (28:31) verloren hatten, verpatzten vor den 3.669 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg den Start. In der 8. Minute lag das Team von Trainer Misha Kaufmann 1:5 zurück. Vor allem Spielmacher Leif Tissier und Rechtsaußen Frederik Bo Andersen setzten bei den Gastgebern die Akzente.