Der sportliche Leiter des ThSV, Maik Nowak, freut sich auf den Italiener: "Ein interessanter, talentierter Italiener, der sich ganz bewusst schon früh mit seinem Bruder Marco Mengon auf den Weg nach Frankreich gemacht hat, um an dortigen Handballakademien den Weg zum Profi einzuschlagen und inzwischen auch einige Erfahrungen in der Nationalmannschaft gesammelt hat", Mengon, der auf knapp 30 Länderspiele kommt, war auch schon drei Jahre bei Montpellier HB unter Vertrag, gewann dort auch 2018 die Champions League. Jetzt folgt die große Herausforderung Bundesliga. "Es wird interessant sein, wie sich ein italienischer Handballer in Deutschlands erster Liga positioniert", erklärte Nowak.