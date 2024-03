Roth, deren Lebensgefährte Domenico Ebner beim SC DHfK Leipzig ebenfalls im Tor steht, durchlief die ersten Stationen ihrer Karriere beim HC Leipzig. Mit dem früheren Spitzenverein holte sie in den Jahren 2014 und 2016 den DHB-Pokal. Nach der Insolvenz beim HCL folgten die Stationen Bietigheim, Neckarsulm und Metzingen, bis sie 2022 beim Thüringer HC unterschrieb. Jetzt also der Weg zurück zum Meistzer und Pokalsieger Bietigheim. "Wir bedanken uns bei Nicole Roth für ihr sportliches Engagement und wünschen ihr an ihrer neuen Wirkungsstätte alles Gute", heißt es in einem, kurzen Statement des THC.