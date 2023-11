Damit fehlen dem SCM gleich drei Schlüsselspieler im Rückraum. Neben Weber und Damgaard fällt auch Gisli Kristjansson weiter aus. Der "Spieler der Saison" der vergangenen Bundesliga-Spielzeit hatte sich im Halbfinale der Champions League verletzt, spielte dennoch das Finale der Königsklasse und fuhr mit Magdeburg den Sieg ein. Bis zum Winter wird er den Elbestädtern fehlen.



Erfüllen die Grün-Roten derweil am Donnerstag (9. November, 14:45 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in Dammam im zweiten Gruppenspiel gegen die University of Queensland aus dem australischen Brisbane ihre Pflichtaufgabe, ist der Einzug ins Halbfinale perfekt.