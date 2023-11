Die Sache ist insofern beschwerlich für die Magdeburger, da zuletzt glatt 14 SCM-Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren und sich nun aus diversen Orten auf die lange Reise machen müssen. "Die Spieler reisen in unterschiedlichen Reisegruppen über Doha an. Manche kommen aus Tunesien, manche direkt aus Norwegen. Hoffen wir mal, dass wir am Dienstag zum Frühstück alle an Bord haben", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt am SpiO-Mikrofon.