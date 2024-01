Ein Blick auf die Tabelle genügte, um zu wissen, wie wichtig dieses Spiel war. Nur zwei Punkten trennten Zwickau und die Vipers. Doch die Gäste wirkten in weiten Teilen wie gelähmt, leisteten sich unerklärliche technische Fehler und luden so Bad Wildungen zum Torwerfen ein. Nach einer Viertelstunde hatte das Rentsch-Team gerade einmal drei Tore geworfen, lag bereits 3:8 in Rückstand. Nach einer zweiten Auszeit, in der der Coach richtig laut werden musste, wurde es etwas besser. Zur Pause hieß es dennoch 13:9 für Wildungen.



Nach dem Wechsel sahen die 760 Zuschauer eine Zwickauer Mannschaft, die wie ausgewechselt wirkte. Nach fünf Toren in Folge führte der BSV mit 14:13. Danach bliebt die Partie offen, doch es schlichen sich wieder Fehler ein. Zudem steigerte sich Wildungens Torfrau Schutrups deutlich. So enteilten die Vipers auf 20:17. Am Ende wurde es noch einmal packend, 40 Sekunden vor Schluss gelang der 21:22-Anschluss. Doch mehr ging nicht mehr, am Ende jubelte Wildungen über den dritten Saisonsieg. Zwickau rutscht durch die Niederlage auf Platz zwölf ab.