Spielmacher Luca Witzke wird dem SC DHfK Leipzig "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der HBL-15. am Mittwoch (4. Oktober) mit. Der 25-malige Nationalspieler hatte sich bei der zurückliegenden Liga-Heimniederlage bei einem Sprungwurf wenige Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit "eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel" zugezogen.

Ein MRT an der Uniklinik Leipzig bestätigte die Anfangsdiagnose. Witzke, der vor vier Jahren aus Essen in die Messestadt gewechselt war, war in den ersten sechs HBL-Partien der Saison mit 23 Toren und 16 Vorlagen zweitbester DHfK-Scorer hinter Franz Semper. Entsprechend schwer wiegt der Ausfall des 24-Jährigen für das Team von Cheftrainer Runar Sigtryggsson.