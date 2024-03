Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag (26.03.2024) mitteilte, wechselt Rogan zur neuen Saison vom serbischen Meister RK Vojvodina nach Leipzig. Dort erhält er einen Zweijahresvertrag bis 2026. "Die HBL ist die beste Liga in der Welt (...). Deshalb geht auch für mich mit dem Wechsel nach Leipzig ein Traum in Erfüllung", wird Rogan in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert.