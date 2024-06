Die Vorfreude ist riesig, wenn der SC Magdeburg am kommenden Wochenende im Final Four nach der Titelverteidigung in der Champions League greift. Alle Spieler und Trainer Bennet Wiegert sind heiß, einer muss aber ausgerechnet gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold am Samstag (15 Uhr im Audiostream und Ticker) passen: Magdeburgs Däne Mika Daamgard zog sich im letzten Bundesliga-Heimspiel vor einer Woche eine Verletzung an der linken Schulter zu. Der 34-Jährige wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter