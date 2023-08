Handball SC Magdeburg gewinnt Testspiel gegen Erlangen

Nachdem Torhüter Nikola Portner am vergangenen Wochenende geschont wurde, stand der Schweizer diesmal wieder von Beginn an auf der Platte. Magdeburg setzte sich früh auf drei Treffer ab, nutzte die Fehler der Gäste konsequent aus und zwang Erlangens Trainer Hartmut Mayerhoffer schon in er ersten Viertelstunde zu zwei Auszeiten binnen fünf Minuten. Die Gäste verkürzten zwar zwischenzeitlich, doch zur Pause führte der SCM klar.