Magdeburg fand im ersten Durchgang nicht so richtig in sein Spiel, beide Teams leisteten sich in den Anfangsminuten einige technische Fehler, zudem liefen die Keeper schnell warm. Sowohl Sergey Fernandez auf SCM-Seite, als auch sein Gegenüber Bertram Obling sollten entscheidende Rollen an diesem Abend übernehmen.