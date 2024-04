Nach dem positiven Testergebnis war der SCM-Spieler geschockt. "Diese Information hat mich zutiefst schockiert", schrieb der Torhüter des Champions-League-Siegers bei Instagram. Portner fehlte bereits beim Final Four. Als seine Teamkollegen mit Gold und dem Titel zurückkehrten, machten sie ihrem Torwart das schönste Geschenk: Sie überreichten ihm die Medaille. Trainer Bennet Wiegert hatte zuvor schon im Interview an seinen Keeper gedacht: "Glückwünsche gehen an dieser Stelle auch an ihn. Er ist Teil dieses Teams und hat seinen Anteil."

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner