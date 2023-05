Der frühere Weltklasse-Handballspieler Wolfgang Lakenmacher ist tot. Der Magdeburger wurde 79 Jahre alt. Wie Lakenmachers früherer Verein SC Magdeburg am Freitag (26.05.2023) bekannt gab, verstarb der ehemalige DDR-Nationalspieler "nach kurzer schwerer Krankheit" in der "Nacht von Mittwoch zum Donnerstag".

Kreisläufer Lakenmacher trug zwischen 1967 und 1977 zehn Jahre das Trikot des SC Magdeburg. Mit dem SCM wurde er 1970 und 1977 DDR-Meister. Mit der DDR-Nationalmannschaft, für die er 198 Mal auflief, wurde er 1970 und 1974 Vize-Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München kam die Auswahl mit Lakenmacher auf Rang vier. Beim SCM wurde Lakenmacher für seine Verdienste in die "Hall of Fame" des Vereins aufgenommen.