Der ThSV Eisenach hat die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann verkaufte sich am Sonntag beim deutschen Meister THW Kiel zwar ordentlich, verlor am Ende jedoch mit 27:31 (13:14). Damit können die Thüringer erneut nicht von der Niederlagen-Serie des Bergischen HC (26:29 gegen Hannover-Burgdorf) profitieren und stehen weiter auf einem Abstiegsplatz.