Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich für ein bärenstarkes Auswärtsspiel beim HC Dunarea Braila nicht belohnen können. Nach temporeichen 60 Minuten stand gegen das rumänische Top-Team ein 22:26 (11:12), das die erste Niederlage in dieser European League bedeutet.

"Auswärts beim Gruppenfavoriten, da hat man nichts zu verlieren", ließ Trainer Herbert Müller nach zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Elche und Larvik auf der vereinseigenen Homepage verlauten und genauso begannen die Thüringerinnen auch. Mit einer sehr kompakten Defensive stellten sie die Vorjahresfinalistinnen aus Rumänien sofort vor Probleme. In der Offensive zeigte sich Natsuki Aizawa gewohnt als Ballverteilerin, die vor allem auf den Außenbahnen immer wieder Lücken entdeckte, wo Nathalie Hendrikse und Rikke Hoffbeck Petersen für die 8:6-Führung nach 15 Minuten sorgten.

Nach einem Timeout der Rumäninnen folgte ein kleines Aufbäumen, für dessen Widerstand die mitteldeutschen Handballerinnen etwas Zeit brauchten. Binnen weniger Minuten stellte der Favorit von 8:6 auf 10:12, was vor allem an der mangelnden Chancenverwertung und einigen technischen Fehlern der Thüringerinnen in dieser Phase lag. Der 26. THC-Wurf auf das Tor von Braila brachte mit dem 11:12 dann den Pausenstand.