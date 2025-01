Bis zum 5:5 (10.) gestaltete sich das Spiel total ausgeglichen, dann setzte sich Ludwigsburg leicht ab (5:8, 8:12). Während es in dieser Phase im Angriff ganz ordentlich aussah, waren die Gastgeberinnen in der Deckung nicht immer auf der Höhe - sie kassierten einfache Gegentore. Gegen Ende der ersten Halbzeit bekam Zwickau dann mehr Zugriff in der Abwehr, während nun Ludwigsburg ein wenig nachlässig agierte. Dadurch kam der BSV bis zur Pause wieder bis auf ein Tor heran.

Nach dem Seitenwechsel machte der Spitzenreiter dann ernst. Er stand nun besser in der Abwehr, ließ Zwickau kaum noch hindurch und baute im Angriff den Vorsprung aus - 15:20 (39.). Zwar fing sich der BSV zwischenzeitlich wieder (20:24, 45.), doch gerade in der Schlussphase wurde der qualitative Unterschied zwischen beiden Teams deutlich sichtbar. So spielten sich die Gäste am Ende doch noch einen recht klaren Sieg heraus.