Die Magdeburger begannen fulminant und gingen spielfreudig in die Offensive. Beinahe fehlerfrei dominierte die Wiegert-Mannschaft die Anfangsphase und lag nach zehn Minuten bereits mit 6:0 in Front. Die Füchse waren mit der aggressiven Magdeburger Verteidigung und Keeper Sergey Hernandez überfordert und erzielten erst nach 10:51 Minuten den ersten Treffer nach einem Wurf von Felix Claar.

Das Tor setzte Kräfte frei und sorgte für einen Sturmlauf der Haupstädter, die die Magdeburger Fehler plötzlich ausnutzten und bis auf 10:9 herankamen. Die immer wieder aufflammende Klasse von Hernandez, der auch aufgrund des Doping-Vorfalls von Nikola Portner besonders im Blickpunkt stand, präsentierte sich jedoch in Topform, zeigte im ersten Durchgang zehn Paraden und hielt damit 50% der Füchse-Würfe. Die Paraden spornten auch seine Mannschaftskameraden an, die anschließend offensiv wieder klarer in den Aktionen wurden und mit zwei Treffern von Oscar Bergendahl die 14:10-Pausenführung sicherten.