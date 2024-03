Das Team von Till Wiechers meldete sich nach der Länderspiel-Pause mit frischer Kraft zurück und zeigte in den Anfangsminuten beim Tabellenvierten Borussia Dortmund eine starke Anfangsphase. So gingen die Wildcats durch einen Doppelschlag von Lilli Ropcke schnell in Führung und ließen sich auch danach nicht von der Schlagkraft der Borussen aus der Ruhe bringen. Zwar führte Dortmund ab der 3. Spielminute durchgängig, die Hallenserinnen kämpften und kratzten jedoch und blieben somit immer in Schlagdistanz. So erzielte Julia Niewiadomska kurz vor dem Halbzeit-Pfiff den 9:10-Anschlusstreffer (28.).