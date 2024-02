Die Thüringerinnen erwischten in der Salza-Halle einen wahrhaften Turbo-Start und gingen mit 11:3 (15.) in Führung. Dabei überzeugte beim THC vor allem Nationalspielerin Annika Lott, die bereits vier sehenswerte Treffer erzielte. Der Tabellenletzte aus Neckarsulm zeigte sich in fast jeder Spielsituation zu langsam agierend und bot den Gastgeberinnen viel zu viel Freiraum. Vor allem die Lücken in der Abwehr der SU nutzte das Müller-Team brutal effizient aus und baute die Führung zwischenzeitlich auf 17:7 (23.) aus. Und dieser Zehn-Tore-Vorsprung hielt dann auch bis zur Halbzeitpause.