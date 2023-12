Die Anfangsphase gehörte den Leipziger. Lukas Binder stellte mit seinem zweiten Tor nach knapp fünf Minuten auf 0:3, Eisenach fand fast nicht statt. Als Franz Semper in der 17. Minute auf 3:9 stellte, schien die Lage für die Wartburgstädter beinahe aussichtslos. Ein guter Domenico Ebner im Kasten der Sachsen, drei verworfene Siebenmeter in Durchgang eins, es sprach nicht viel für dir Thüringer. Doch durch einen fahrigen Spielaufbau der Leipziger, denen abseits von zunächst erfolgreichen Tempogegenstößen nichts mehr einfiel, wurde die Partie wieder offen. Eisenach legte einen 5:0-Lauf auf die Platte, es stand 8:9 (25.) und in einer intensiven, von Strafen geprägten Partie witterte der Aufsteiger wieder Luft. Mit nur einem Treffer Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel legte Eisenach einen 4:0-Lauf hin, ging damit erstmals in Führung. Mait Patrail netzte zum 16:14 (37. Minute). Doch der SC aus der Messestadt blieb dran, machte seinerseits drei Tore in Folge und führte dank Viggo Kristjansson erneut mit zwei Toren (19:17/45. Minute). So ging es in eine wilde Schlussphase, in der Leipzigs Simon Ernst nach einem übertriebenen Einsteigen zurecht die Rote Karte sah (55.) und der ThSV die Partie doch noch zu seinen Gunsten drehte.