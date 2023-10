Die Flensburger waren vor allem in der ersten Hälfte das spielbestimmende Team und zeigten den 6225 Zuschauern von Beginn an, wieso sie als Favorit in die Partie gegangen waren. Nach nur neun gespielten Minuten stand es bereits 1:6 aus Sicht der Eisenacher, weshalb Misha Kaufmann seine Männer in einer frühen Auszeit dazu aufforderte: "Werft den Ball auf diese Kiste drauf!"

Vor allem Michael Zehnder nahm sich diesen Rat zu Herzen und traute sich gegen die Flensburger Abwehr einiges zu, was dazu führte, dass er die ersten sechs THSV-Treffer im Alleingang erzielte und am Ende der Partie ganze 13 Tore auf seinem Konto hatte. Seine Mitspieler schafften es in den Offensiv-Aktionen jedoch nicht so konsequent zum Erfolg zu kommen, weshalb es mit einem 11:19 in die Pause ging.