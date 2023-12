Der SC Magdeburg hat sich am Sonntag mit einem hart erarbeiteten 32:30-Heimsieg im Traditionsduell mit dem VfL Gummersbach die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga zurückgeholt. Bester Magdeburger Werfer vor 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena war Felix Claar mit zehn Toren. Der SCM liegt mit der um zehn Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Füchsen Berlin.