Lea Gruber wird wieder ein Wildcat! Wie der SV Union Halle-Neustadt am Donnerstag (21.03.2024) mitteilte, unterschrieb die 27-Jährige einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Das Arbeitspapier hat Gültigkeit in der 1. und 2. Bundesliga.

"Lea ist eine großartige Persönlichkeit. Sie hat viel Erfahrung, kann sowohl im Innenblock als auch auf der halben Position ausgezeichnet verteidigen und ist auch im Angriff eine starke Spielerin. Sie wird in unserer jungen Mannschaft zu den Führungsspielerinnen gehören und mit ihrer Einstellung als Vorbild vorangehen", erklärte Halle-Coach Till Wiechers.

Von 2019 bis 2022 hatte Gruber bereits in Halle gespielt, bevor es sie nach Schweden zum dortigen Erstligisten Kristianstad HK zog. "Die zwei Jahre in Schweden waren wunderschön und eine positive Erfahrung. Ein anderes Ligasystem, andere Gegner, anderes Training und natürlich auch die Fremdsprache war ein Mehrwert in meiner Karriere. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen", erklärte die gebürtige Schwäbin.