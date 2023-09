Der Deutsche Handballbund trauert um Sabine Bothe. Die einstige Weltklasse-Torfrau, die 1993 zur deutschen Weltmeistermannschaft zählte, ist überraschend am vergangenen Donnerstag (21. September) im Alter von 63 Jahren im österreichischen Garsten gestorben. Dies teilte der DHB am Montag (25. September) mit. Bothe, Mutter eines erwachsenen Sohnes, lebte zuletzt in ihrer Wahlheimat Österreich.