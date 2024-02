Noch "geistert" die am vergangenen Wochenende beendete Europameisterschaft in den Köpfen der Spieler herum. Allein der SC Magdeburg hatte 15 Akteure abgestellt, die nun zurückgekehrt sind und sich nun wieder den Klub-Aufgaben in drei Wettbewerben stellen müssen. Am Sonntag (4. Februar) empfängt der SCM im Pokal-Viertelfinale die Rhein-Neckar Löwen (18 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).