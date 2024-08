Verletzungssorgen und Hickhack um Zehnder

Neun Magdeburger waren dagegen bei den olympischen Spielen dabei, spielten lange um Medaillen. Und einige kehrten verletzt aus Paris zurück, namentlich Außenspieler Tim Hornke und Daniel Pettersson. Als Ersatz verpflichtete der SCM Isak Persson. Der Schwede war nach seinem letzten Engagement beim Absteiger Bergischer HC vereinslos. Mit Manuel Zehnder haben die Grün-Roten dazu den Top-Torjäger der Liga nach einem langen Rechtsstreit in die Landeshauptstadt gelotst, der den ThSV Eisenach maßgeblich mit zum Klassenerhalt warf. Der Schweizer soll das Loch stopfen, was der Ausfall von Felix Claar hinterlassen hat. Der Däne verletzte sich ebenfalls in Paris. "Mir war das schon bewusst, dass dieser olympische Zyklus an den Kräften und vielleicht auch an der Gesundheit der Spieler etwas ändern wird. Dass es so dramatisch kommt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet", haderte Wiegert. Neben den drei genannten fehlen dem SCM wohl auch noch Oscar Bergendahl und Omar Ingi Magnusson.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marius Becker

Zu den beiden Neuzugängen, die durch die langen Ausfälle dank Olympia notwendig wurden, gesellen sich noch Abwehrrecke Antonio Serradilla und das Eigengewächs Tim Zechel, der über den Umweg HC Erlangen den Weg an den Kreis in der ersten Mannschaft des SCM finden soll. Bennet Wiegert kennt den inzwischen 27-Jährigen noch aus seiner Zeit im Nachwuchs der Magdeburger. "Ich habe ihn damals auch nur sehr ungern gehen lassen", so der Trainer.

Alte Rivalität gegen die Füchse