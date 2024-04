Der Rechtsaußen-Spieler vom Handball-Bundesligisten ThSV Eisenach, Willy Weyhrauch, beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wolle sich der 30-Jährige in Zukunft in seiner Wahlheimat Magdeburg auf Familie und Beruf konzentrieren.