"Wir haben bei den Planungen zur EM 2024 gemerkt, dass die Amateure eine Plattform brauchen, um sich gegenseitig zu vernetzen. Und das ist jetzt geschehen", sagte Šašić dem MDR. Guten Ideen, die das Ehrenamt und damit den Fußball aber auch die Gesellschaft stärken, will Lahm mit seiner Stiftung auch finanziell unter die Arme greifen. Freiwilliges Engagement in der Demokratie "war schon immer wichtig, aber gerade wird es immer wichtiger." Nach der Pandemie, mitten in Energiekrise und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gebe es viele Herausforderungen. "Das Miteinander zu fördern ist enorm wichtig."

Die beiden ehemaligen Nationalspieler sprachen mit dem MDR natürlich auch über die beiden nächsten großen Turniere. Am 20. Juli geht es für die deutschen Frauen zur WM nach Neuseeland und Australien. Die Torschützenkönigin der WM 2015 Šašić sieht die Chancen für das deutsche Team gut. Die Frauen unter der Leitung von Martina Voss-Tecklenburg hätten intern den Titel als Ziel vorgegeben. "Das muss auch der Anspruch sein für ein deutsches Team." Besonders mit Hinblick auf die Euphorie nach der EM im letzten Jahr. Doch die Konkurrenz sei stark, so die 111-malige Nationalspielerin.

Von Euphorie ist bei den Männern derzeit nichts zu spüren. Und die brauche es aber unbedingt, meint Philipp Lahm. In der Nationalmannschaft stecke mehr drin. Sonst drohe ein frühes Aus bei der Heim-EM, befürchtet der Turnierdirektor der EURO 2024. "Es ist noch Zeit, aber so langsam muss man etwas sehen", so der Weltmeister von 2014. Über die Mannschaft wollte Lahm nicht reden, sieht aber die Qualität der Spieler. Das Team müsse die Leute begeistern, damit Begeisterung unter den Fans aufkomme. So könne es wieder ein Sommermärchen geben, meint Lahm: "Das wünschen wir uns doch alle."