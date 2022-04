Sergio Kerusch wirft einen Blick auf den Mittelkreis der Stadthalle Weißenfels. Dorthin, wo er seinen Mitspielern damals, im August 2017, erklären musste: "Ich habe Krebs." Manche sanken zu Boden. Alle brachen in Tränen aus.

Sergio Kerusch hat lange überlegt, ob er diese Geschichte heute, im April 2022, noch einmal öffentlich erzählen will. Und er ist zu dem Schluss gekommen: Ja, er will – und zwar so offen wie nie zuvor. Denn: "Darüber zu sprechen", sagt der Rekordspieler des Syntainics MBC, "erinnert mich daran, wie stark ich sein kann."