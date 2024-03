Die am 21. März 1958 in Gera geborene Marlies Göhr war einst die schnellste Frau der Welt und mit 10,88 Sekunden die erste Athletin auf diesem Planeten überhaupt, die die 100 Meter unter elf Sekunden lief. 1977 lief sie die damalige Fabelzeit im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion. Sowohl 1976 in Montreal als auch 1980 in Moskau wurde sie mit der 4x100 Meter Staffel der DDR Olympiasiegerin. Nur Gold im Einzel war ihr nicht vergönnt.