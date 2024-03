Training ist für Fußballer essentiell - das zumindest gilt für die Profis, die sich immer weiter optimieren wollen. In den unteren Ligen reicht auch manchmal das vorhandene Talent. So auch bei Mathias Floss. Der 44-Jährige ist Teilzeitkraft beim 1. FC Greiz, war seit sieben Jahren nicht mehr beim Training und hat es trotzdem knüppeldick in den Waden.

Floss hat ihn zweimal oben rein

Beim Spiel der zweiten Mannschaft von Greiz in der Kreisliga am 10. März musste das der FC Motor Zeulenroda II feststellen. Floss wurde zur Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt. Eine Viertelstunde auf dem Platz und Floss sorgte das erste Mal für Staunen. Sein Distanzschuss schlug im rechten oberen Winkel ein. Selbst der Schiedsrichter scherzte, dass ihm so etwas nicht noch einmal gelingen würde.

20 Minuten später zimmerte Floss den Ball dann aus knapp 25 Metern unter den Querbalken. Ein Tor, dass auch dem ehemaligen brasilianischen Wunderschützen Roberto Carlos ein anerkennendes Nicken entlockt hätte. Der Schiri hingegen schüttelte nur ungläubig den Kopf.

Damit ist der Greizer nun in der neuen Abstimmung zum "Volltreffer der Woche" dabei, die am Montag (18.03.) beginnt. Dass er trotz des "Trainingsrückstandes" bei den Spielen dabei ist, wenn Not am Mann ist, ist für ihn selbstredend: "Ich mache dass, um die Mannschaft zu unterstützen, damit wir nicht nur mit elf Mann auflaufen." Der Wille und Spaß am Fußballspielen seien bei ihm natürlich noch voll ausgeprägt.

