MDR-Sportchef Raiko Richter sagte: "Wir haben eine Vielzahl von Spielen zu übertragen und schätzen Tonis Nähe und Expertise zu den Vereinen in Mitteldeutschland. Er ist ein sehr gut vernetzter 'Junge der Region' und hat sich bei seinen bisherigen Einsätzen klar als Verstärkung für die Redaktion gezeigt." Wachsmuth selbst betonte: "Ich freue mich auf die neue und interessante Aufgabe, die Ostvereine in den jeweiligen Ligen zu begleiten."

Der 36-Jährige wird gleich an diesem Wochenende bei den MDR-Livespielen SG Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt (Samstag, 2. September, 14 Uhr) und SV Babelsberg vs. 1. FC Lok Leipzig (Sonntag, 3. September, 16 Uhr) wieder auf Sendung gehen. Experte für die dritte Livepartie – Chemie Leipzig gegen den Chemnitzer FC am Samstag um 16 Uhr – ist Lutz Lindemann.

Wachsmuth, geboren in Neuhaus am Rennweg, durchlief von 1998 an den Nachwuchs seines Heimatvereins FC Carl Zeiss Jena, wo ihm anschließend auch der Sprung in den Profikader gelang. Über weitere Stationen beim FC Energie Cottbus, SC Paderborn und dem Chemnitzer FC wechselte der Defensivspezialist 2014 zum FSV Zwickau. Mit ihm als Kapitän und entscheidendem Torschützen stiegen die Westsachsen 2016 in die 3. Liga auf. Nach insgesamt über 400 Profieinsätzen zwischen 2. Bundesliga und Regionalliga beendete Wachsmuth 2019 seine Karriere und übernahm bis Februar 2023 besagten Sportdirektor-Posten beim FSV.