"Volltreffer der Woche": Wagemut, Fernschuss und ein Schlitzohr zur Auswahl

Viel zu holen war für die Freizeit-Kicker von Blau-Gelb Mülsen nicht in der 2. Runde des Sachsenpokals. Beim Regionalligisten Chemie Leipzig unterlag der Siebtligist deutlich mit 1:8 . Dafür durften sich die Westsachen über den schönsten Treffer des Tages freuen. Niklas Böhm zog kurz vor der Halbzeit von der Mittellinie ab und überraschte BSG-Schlussmann Jonas Janke mit seinem perfekten Schuss.

Titelverteidiger Carl Zeiss Jena tat sich bei seinem ersten Auftritt im Thüringenpokal etwas mehr als eine Halbzeit schwer gegen den SC Borsch 1925. Zur Halbzeit brachte FCC-Coach Henning Bürger mit Nachwuchskicker Ledjon Fikaj den spielentscheidenden Akteur. Nach 55. Minuten zog der 17-Jährige vom Strafraumeck ab und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Am Ende siegte Jena mit 2:0 .

Traumbude in der Kreisklasse A von Marvin Kerndt. Der Spieler des FSV Dippoldiswalde dachte sich beim Stand von 2:0 und einem Freistoß in der Nähe der Eckfahne etwas ganz Spezielles aus. Alle rechneten mit einer Flanke, doch Kerndt machte es direkt und zirkelte den Ball traumhaft in den Winkel. Da staunten selbst die eigenen Mitspieler nicht schlecht.