Auf überzeugende Art und Weise hat die SG Dynamo Dresden das Auswärtsspiel beim strauchelnden Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück für sich entschieden. Mann des Tages beim ungefährdeten 3:0-Erfolg an der Bremer Brücke war Doppelpacker Christoph Daferner. Besonders sehenswert war Daferners Führungstor in der 42. Minute. Dabei legte sich der Angreifer den halbhohen Ball von Jonas Sterners mit einem Kontakt zurecht, um ihn dann aus 15 Meter butterweich ins lange Eck zu schlenzen.

Was für eine Erlösung für den SSV Markranstädt: Bis vergangenen Freitag, also dem 8. November, hatte sich das Team von Trainer Olaf Brosius gedulden müssen, ehe endlich der erste Sieg in dieser Sachsenliga-Saison gelang. Das entscheidende Tor zum 2:0-Endstand gegen die SG Taucha besorgte Janko Hentsch, indem der Linksfuß die Kugel traumhaft von der rechten Strafraumgrenze aus diagonal im hohen Bogen über den machtlosen SGT-Keeper Christian Wings hinweg ins Netz zu ziehen.