Für kernige Sprüche ist Jan Löhmannsröben schon lange bekannt. Kernige Schüsse hat der Abwehrspieler vom Halleschen FC aber auch im Repertoire. Beim deutlichen 4:0-Erfolg in Babelsberg hämmerte der 33-Jährige einen brillanten Rückpass aus 17 Metern mit vollem Risiko in den Winkel zum zwischenzeitlichen 3:0.

Was Farid Abderrahmane kann, kann ich schon lange! Dachte sich wohl auch Lok Leipzigs Noel Eichinger, als er in der Partie beim BFC Dynamo zum Freistoß antrat und den Ball wunderschön in den Knick trat. Aus nahezu identischer Position hatte Teamkollege Abderrahmane bereits im Pokal getroffen - und sich den "Volltreffer" gesichert.

Spektakuläres Spiel zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen: Gleich sechs Tore gab es zu sehen. Neben dem Ausgleich in letzter Sekunde stach vor allem das 2:2 der SGD heraus. Jonas Sterner schnappte sich den Ball an der Außenlinie, ließ vier Gegenspieler links liegen und versenkte wuchtig ins lange Eck. Und irgendwo in Holland verdrückte Arjen Robben in diesem Moment eine Träne.