Wenn es läuft, dann läuft es: Der FSV Zwickau eilt aktuell von Sieg zu Sieg. Nach vier Dreiern in Folge kletterten die Schwäne auf Platz vier. Ein Unterschied zur Konkurrenz ist, dass die Zwickauer ihre Chancen eiskalt nutzen und auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben. Wie am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen den BFC Dynamo. In der Nachspielzeit gab es noch diese eine Ecke für den FSV, Oliver Fobassam scheiterte per Kopf an Keeper Leon Bätge, aber Lucas Albert netzte mit tollem Seitfallzieher aus Nahdistanz ein. Traumtor und Sieg.